Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus. Il giocatore della Juventus è al momento asintomatico ma salterà il prossimo match della Nations League.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore della Juventus è al momento asintomatico, ma essendo in isolamento salterà il prossimo match della Nations League che avrebbe dovuto disputare con la nazionale portoghese. È stata proprio la stessa federazione calcistica lusitana ad annunciare la positività del giocatore, dopo che già in mattinata l’allenamento programmato per le 11 era stato fatto slittare alle ore 17, comportando un rinvio anche per la conferenza stampa del commissario tecnico Fernando Santos.

Nel comunicato stampa diffuso dalla federcalcio portoghese si può leggere: “Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo essere risultato positivo al Cvid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia. Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo.

Tutti i calciatori sono a disposizione per del ct, Fernando Santos”.

Diversamente da quanto accade in Italia, in Portogallo non c’è una durata prestabilita dell’isolamento sanitario, che può essere interrotto dalla Asl locale o da un medico di fiducia soltanto dopo l’esito negativo del test molecolare. Subito dopo la notizia della positività di CR7 sono giunti i messaggi di affetto e di pronta guarigione dei suoi familiari, come la compagna Georgina Rodriguez: “Sei la mia ispirazione”, e la madre Dolores Aveiro: “Dio dà grandi battaglie a grandi guerrieri”.