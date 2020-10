Anche il Crotone va in isolamento: Dragus positivo al coronavirus. Questa sera il match con la Juventus, anch'essa in quarantena.

La Serie A continua a registrare nuovi positivi al coronavirus. Dopo il caso che ha conquistato le prime pagine dei giornali di Cristiano Ronaldo, anche il Crotone è costretto a mettere l’intera squadra in isolamento fiduciario dopo che il giocatore Denis Dragus è risultato positivo al covid.

Il test molecolare ha tolto ogni dubbio dopo che il calciatore rumeno era tornato in Italia dopo la gara con la sua nazione Under 21. È in isolamento e lievemente sintomatico.

Dragus positivo, Crotone in isolamento

Il Crotone era stata fin qui una delle tre squadre che ancora non aveva dei tesserati contagiati dal coronavirus e, in tal senso, le amichevoli delle nazionali non hanno di certo aiutato.

Al suo rientro Dragus è risultato positivo al tampone, malgrado l’esito negativo del test sierologico. Subito è scattato l’isolamento per il club calabrese e tutti i giocatori sono risultati negativi al tampone. Ricordiamo però che il covid, così come altri virus, ha dei tempi di incubazione e duqnue sarà necessario monitorare la situazione della squadra. Seguendo le normative e il protocollo, la squadra del Crotone ha iniziato l’isolamento fiduciario in una struttura dove i calciatori potranno anche effettuare l’allenamento.

C’è poi il calcio giocato con la Serie A che continua in un clima non certo idilliaco per lo sport, per i tifosi e i calciatori.

Il protocollo ha lasciato diversi dubbi sulla sua applicabilità e fa ancora discutere il caso legato a Juventus – Napoli, con i partenopei fermati dalla Asl prima di partire perchè in isolamento e la Lega che ha assegnato la vittoria a tavolino ai bianconeri. Proprio con la Vecchia Signora dovrà vedersela il Crotone questa sera, 17 ottobre, alle 20:45. La squadra di Andrea Pirlo ha fuori diversi giocatori a causa del covid: oltre a CR7 anche l’americano McKennie è positivo, così come due calciatori della Under23.

Una situazione da tenere sotto controllo che potrebbe purtroppo aggravarsi nella partita con il Crotone.