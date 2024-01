La conferma è arrivata in anticipo rispetto alle previsioni. Augusto Minzolini non conduce più Stasera Italia Weekend, il programma in onda su Rete 4. L’annuncio dell’interruzione, dopo soli tre mesi dall’avvio della conduzione, è arrivato prima delle vacanze natalizie, prima di quanto preventivato.

Augusto Minzolini lascia la conduzione di Stasera Italia Weekend

Parlando della decisione, l’ex direttore del Tg1 ha dichiarato, come riportato dal Corriere della Sera: “Non l’avevo cercato, me l’avevano proposto loro” aggiungendo anche, in merito ai motivi dell’interruzione, “mi è stato spiegato ma sinceramente non l’ho capito“ e, “era un’eventualità sempre possibile, ma non si può dire che fosse un evento annunciato”. È stato lo stesso ex senatore tra il 2023 ed il 2017 per il centrodestra di Silvio Berlusconi a confermare, nel corso della puntata della vigilia di Natale, che dopo le feste non sarebbe tornato alla conduzione: “È terminato il nostro tempo a disposizione così come il mio ciclo alla conduzione di Stasera Italia” ha spiegato indicando in tal modo la conclusione della sua esperienza da conduttore.

I possibili motivi della decisione

Non è chiaro quali possano essere stati i motivi all’origine della decisione da parte dei vertici Mediaset e a tal proposito è possibile solo avanzare ipotesi: c’è chi ritiene che lo stile del conduttore, sobrio ed impostato, potrebbe non essere completamente allineato a quelli che sono i canoni delle reti Mediaset. A tal proposito Minzolini ha infatti sottolineato: “Era una questione di sintassi giornalistica”, aggiungendo, “io ho il mio stile, quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza

scatenare inutili risse”.