Stefano e Belen, vacanze all’isola di Albarella: una casa immersa nel verde con tappeto elastico

Le vacanze di Belen e Stefano continuano all'isola di Albarella: vediamo nel dettaglio la loro casetta.

Le vacanze dei due piccioncini Belen Rodríguez e Stefano de Martino continuano, assieme a Santiago, il loro bambino. La coppia, dopo alcuni giorni sulla barca di Stefano alle Isole Pontine, ha scelto di tornare all‘Isola di Albarella, dove già erano stati in passato.

La casa vacanza di Stefano e Belen

A raggiungerli in questa abitazione abbracciata dalla natura e lontana dal caos delle grandi città, sono sono stati anche i genitori di Stefano. Infatti, come è stato possibile vedere nelle loro stories su Instagram, la casa si arricchisce di nuovi servizi come una mini palestra per Belén e un tappeto volante per Santiago.

La grande piscina

La casa per le vacanze di Stefano e Belen è circondata da un ampio giardino che offre alla coppia una grande privacy. Il primo dettaglio che attira l’attenzione è la grande piscina, il cuore delle attività familiari.

Un’altra caratteristica della villa è un ampio patio che abbraccia l’abitazione con pavimento in pietra e grazie ad alcuni arredi è il posto ideale per rilassarsi all’aria aperta. Sempre grazie alle stories condivise sui social, è possibile notare un grande e moderno salone con divano di velluto rosso e pianoforte a parete.

Il tappeto elastico e la mini palestra

Come accennato all’inizio, la coppia si sta attrezzando affinchè la dimora possa godere di una serie di servizi e comfort, come un nuovo tappeto elastico per far saltare Santiago in giardino o per mettere su una piccola palestra, dove la Belen può, nonostante le vacanze, continuare a tenersi in forma, in vista degli impegni di settembre.