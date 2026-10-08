Fuori programma a "Fin che la barca va", con Chiambretti fermato dalla polizia mentre stava intervistando Gianpiero Mughini al suo ritorno in Tv come ospite. Il motivo era controllare le autorizzazioni del drone utilizzato per le riprese.

Imprevisto inatteso durante la diretta su Rai 3 di “Fin che la barca va”, format condotto da Piero Chiambretti. Mentre il conduttore stava per intervistare Gianpiero Mughini, a bordo dell’imbarcazione che attraversa il Tevere, la polizia ha fermato tutto. Come mai? Cosa è successo?

“Stop, fermate tutto”, polizia interviene in diretta sulla Rai: fermato Chiambretti

“Fin che la barca va” il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3, è un format davvero particolare: non ci troviamo infatti nel classico studio televisivo, ma a bordo di una imbarcazione che attraversa il Tevere a Roma. Ma attenzione, durante la puntata di ieri, mercoledì 7 ottobre, è successo qualcosa che nessuno si aspettava: è arrivata la Polizia! Chiambretti stava intervistando Gianpiero Mughin i, tornato davanti alle telecamere come ospite del programma, quando il conduttore ha notato la Polizia sul lungotevere: ““C’è la polizia.

Ci stanno per arrestare”, ha commentato ironico. Poi si è rivolto direttamente agli agenti: “Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati.” L’intervista a Mughini è stata interrotta, lasciando spazio a un fuori programma che Chiambretti a voluto condividere in diretta con il pubblico da casa: “Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato”.

E ancora: “Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda”. Il conduttore ha provato a parlare direttamente con gli agenti presentando la trasmissione e spiegando che le telecamere erano accese, senza rinunciare alla battuta: “Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?”. In attesa di una risposta, la battuta finale di Chiambretti: “Secondo me sono di Mediaset. Nel frattempo mandate un telefilm.”

Polizia ferma Chiambretti in diretta su Rai 3: il motivo

Come mai la polizia ha fermato Chiambretti e il suo “Fin che la barca va”? A rispondere a questa domanda ci ha pensato FanPage.it, secondo cui gli agenti erano interessati a verificare le autorizzazioni relative a un drone (usato nel programma per suggestive inquadrature). Quindi, l’intervista a Mughini non c’entrava nulla, a interessare gli agenti solo gli aspetti burocratici legati alle riprese. Alla fine tutto è stato chiarito, le autorizzazioni c’erano e tutto si è dunque concluso nel migliore dei modi.