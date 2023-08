Dovevano trovare un accordo per la figlia e invece lui avrebbe tentato di violentarla

Doveva essere l’incontro del chiarimento e invece si è trasformato in un appuntamento letale, come nella trama di un thriller. Tira fuori il coltello e taglia il pene al suo ex compagno, mentre questi cercava di violentarla.

È accaduto a Venezia dove l’episodio di cronaca riporta alla mente uno dei processi più chiacchierati d’America: il caso Lorena Bobbit, la donna che la sera del 23 giugno 1993 tagliò il pene di suo marito mentre dormiva nella loro casa, costringendo gli agenti della polizia a recuperarlo nei campi di grano. Fu ricucito dopo un complicato intervento.

Venezia: donna taglia il pene del compagno dopo un litigio

Lui avrebbe tentato di violentarla durante un litigio. Così lei, sua ex compagna che con lui condivide una figlia, si è difesa tagliandogli il pene. Sarebbe andato così, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’incontro fatale tra due ex compagni di vita.

Il pene gli è stato riattaccato come nel caso Bobbit

All’origine dell’incontro tra i due ex fidanzati ci sarebbe stata la volontà di ritrovarsi e cercare un accordo comune nella gestione della loro figlia. Le parole però non sono bastate, così il suo ex compagno è passato dalle parole ai fatti, forzando la discussione con un tentativo di approccio fisico sessuale.

Al rifiuto della donna, l’uomo ha insistito spingendola contro un mobile dell’abitazione che un tempo condividevano insieme. Una volta seminudo, avrebbe cercato di violentarla.

A quel punto lei è riuscita a recuperare un coltello e con un taglio netto gli ha reciso il pene, passando così, anche lei, dalle parole ai fatti, naturalmente per difendersi da una sopraffazione e dalla violenza.

Anche qui, come nel caso Bobbit, i medici sono riusciti a riattaccarglielo dopo un delicato intervento chirurgico.