Una task force di alto livello, guidata dal direttore dell'intelligence nazionale, indagherà i rischi dell'IA su libertà civili, cybersicurezza e infrastrutture strategiche.

L’evoluzione rapida dell’intelligenza artificiale sta spingendo le istituzioni a rivedere le proprie difese. In risposta, l’amministrazione ha autorizzato la creazione della Super Intelligence Force un organismo interagenzia incaricato di analizzare i pericoli che la nuova generazione di modelli può rappresentare per la sicurezza nazionale e le libertà individuali.

L’annuncio, rilasciato tramite un post sui social media del capo dello Stato, ha sorpreso sia i leader della Silicon Valley sia i rappresentanti di Washington.

Nessun operatore del settore era stato informato in anticipo, il che evidenzia la natura improvvisa e la vasta autonomia concessa al nuovo gruppo di lavoro.

Composizione e leadership della Super Intelligence Force

Alla guida della task force c’è Jay Clayton direttore dell’intelligence nazionale, che assume anche il ruolo di referente per l’IA nell’amministrazione.

A supportarlo operano vice-presidenti come il sottosegretario alla Difesa Emil Michael, il direttore dell’Office of Personnel Management Scott Kupor e il presidente della Federal Trade Commission Andrew Ferguson.

Figure chiave e agenzie coinvolte

Il gruppo comprende rappresentanti della NSA, del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali, nonché alti funzionari della Casa Bianca, tra cui il vicepresidente JD Vance e la capo di gabinetto Susie Wiles.

Consulenze strategiche sono fornite da Condoleezza Rice per la sicurezza nazionale e da David Sacks per le implicazioni tecnologiche.

Ambiti di intervento: da finanza a biosicurezza

La task force dovrà analizzare settori critici quali i servizi finanziari, le infrastrutture energetiche, i trasporti, l’agricoltura e le operazioni di emergenza. In stretta collaborazione con il Pentagono, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento della Sicurezza Interna e la FTC, verranno redatti consigli mirati a rafforzare la resilienza contro potenziali attacchi basati su IA.

Biosicurezza e approvvigionamento idrico sotto pressione

Due aree sono state evidenziate come particolarmente vulnerabili: la biosicurezza e la protezione delle reti idriche. Recenti incidenti segnalati da Anthropic e OpenAI hanno mostrato come i modelli avanzati possano essere usati per facilitare ricerche su agenti patogeni o per compromettere sistemi di approvvigionamento idrico mediante cyber-attacchi.

Il mandato iniziale prevede una durata di centoventi giorni con la possibilità di proroga o di trasferimento dei compiti a un altro ente, decisione che spetterà a Susie Wiles. Al termine, la task force produrrà un rapporto che evidenzierà i rischi per le libertà civili le lacune di cybersicurezza e le conseguenze di una eventuale sovra-regolamentazione.

Responsabilità dei laboratori e scenario normativo

Il documento sottolinea che, sebbene i laboratori di IA siano l’ultimo responsabile dei rischi generati dai loro modelli, il governo federale ha il compito di monitorare la trasformazione, far rispettare le leggi esistenti e garantire che i principi fondamentali della Repubblica rimangano intatti.