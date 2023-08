Taxi gratis in discoteca dopo alcoltest: il progetto sperimentale e alcuni in...

Taxi gratis in discoteca dopo alcoltest: il progetto sperimentale e alcuni in...

Dal prossimo weekend si potrà salire gratis in taxi all'uscita di alcune discoteche, in caso di alcoltest positivo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e associazioni rappresentati dei locali di intrattenimento hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare un progetto sperimentale a sostegno dei giovani e della sicurezza alla guida. Taxi gratis all’uscita di alcune discoteche saranno già disponibili dal prossimo weekend, sabato 5 agosto. Una misura messa in campo per contrastare la piaga delle morti sulla strada (in aumento nel 2022) e delle stragi del sabato sera.

Taxi gratis all’uscita delle discoteche: come funziona

Alcol test all’uscita delle discoteche. In caso di esito positivo, si potrà salire sul taxi gratuitamente, e rientrare a casa in sicurezza, evitando così di mettersi alla guida e costituire un pericolo per sé e per gli altri.

Questo in sintesi il progetto sperimentale che Mit e associazioni dei locali di intrattenimento intendono avviare, per contrastare il fenomeno inquietante delle stragi del sabato sera.

Il progetto è partito con un protocollo d’intesa firmato dal Mit e associazioni, con il favore del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il governo dovrà stanziare dei fondi per assicurare taxi, van o navette gratuiti all’uscita delle discoteche. Dopo l’alcol test e all’esito positivo, la persona “sarà portata a casa e così anche le persone che accompagnava. Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher”.

Taxi gratis: il progetto piace?

Sicuramente l’idea troverà il riscontro favorevole dei tassisti e della categoria, finita nel caos dell’Antitrust per i continui disservizi. In tutta risposta il governo aveva promesso di aumentare le licenze per liberalizzare un settore che appare ancora monopolista.

Anche le discoteche coinvolte avvieranno la sperimentazione già dal prossimo fine settimana, e sono le seguenti: Mascara All Music di Mantova, Il Muretto di Jesolo Lido (Venezia); la Praja di Gallipoli (Lecce), Baia Imperiale a Gabicce Mare (Pesaro – Urbino), Naki Discoteca a Pavia; La Capannina di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Più incerta appare la fattibilità nel lungo periodo. Ci vorrà una campagna di comunicazione adeguata, da studiare con il supporto di influencer e digital creator.

Ma anche sul piano della sicurezza il progetto pone alcuni interrogativi. Ad esempio, un giovane in preda ai fumi dell’alcol o di sostanze stupefacenti è sempre in grado di sottoporsi volontariamente all’alcol test? E se dovesse dare in escandescenze durante il viaggio, chi garantirebbe la sicurezza dei tassisti? Non si può non prescindere dalla presenza massiccia di forze dell’ordine.