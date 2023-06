Temptation Island, Daniele è già stato sposato e ha un figlio: è per questo che non vuole un pargolo da Vittoria?

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda e tra i vari protagonisti che hanno maggiormente attirato l’attenzione c’è Daniele. Il fidanzato è già stato sposato e ha un figlio.

Temptation Island: Daniele è già stato sposato e ha un figlio

Daniele e Vittoria hanno deciso di partecipare a Temptation Island per capire se possono ancora stare insieme oppure se è meglio separare le loro strade. Lei vuole un figlio entro il prossimo novembre, mentre lui non si sente pronto per mettere su famiglia. Il ragazzo, però, è già stato sposato ed è papà di un bambino.

Temptation Island: Daniele non vuole un figlio da Vittoria

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Daniele ha spiegato più volte che, per il momento, non vuole un figlio da Vittoria. Molto probabilmente, il fatto che lui abbia un matrimonio fallito alle spalle e sia già papà ha un peso notevole sulla sua presa di posizione.

Temptation Island: Vittoria gli ha dato un ultimatum

Vittoria, stanca del rifiuto di Daniele, gli ha dato un ultimatum. Se dovessero uscire insieme da Temptation Island, vuole un figlio entro novembre. I 21 giorni nel programma delle tentazioni dovrebbero servire a fare chiarezza nel loro rapporto.