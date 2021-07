Temptation Island, Manuela e Stefano: “Ha capito che mi sta perdendo”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 26 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Manuela e Stefano.

Stefano e Manuela a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quinta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Manuela e Stefano.

La presentazione di Manuela e Stefano

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha affermato: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo.

Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Stefano e Manuela, la quinta puntata

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island Manuela vede un video che mostra il fidanzato sempre più vicino alla single Federica.

Ma non solo, la tentatrice si commuove quando lui si apre nei suoi confronti. Manuela a quel punto commenta: “Quanto è falso. Ha capito che mi sta perdendo“. Per poi aggiungere: “Sta fingendo, vuole fare la vittima e lei ci crede. È uno che non vuole essere toccato, soprattutto nei capelli perché ha paura di perderli. Ma da questa si fa fare tutto. Lui piange perché mi sono avvicinata a Luciano“.

Stefano e Manuela, il rapporto con Luciano

A proposito del rapporto tra Manuela e Luciano, quest’ultimo chiede una possibilità alla ragazza: “Ti renderò felice veramente”. Per poi aggiungere: “Napoli è bella, ma con te sarà ancora più bella”. Stefano, vedendo le immagini in questione, commenta: “Senza sua sorella e senza di me non fa due passi. È troppo debole e immatura. Abbocca subito. Provo solo una gran vergogna”. Dopo aver assistito al quasi bacio tra la sua fidanzata e il tentatore, inoltre, Stefano dice: “Lei tenta di ferirmi in tutti i modi ma mi fa solo arrabbiare”.