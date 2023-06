Temptation Island: segnalazione su Manu e Isabella

Dopo la prima puntata di Temptation Island è arrivata una segnalazione su Manu e Isabella. Stando a quanto sostiene qualcuno che ha fatto i provini con loro, è stata la ragazza a trascinare il fidanzato nel programma delle tentazioni.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Manu ha raccontato di sentirsi umiliato da Isabella. Il fidanzato sostiene che la sua dolce metà non sia contenta di lui, specialmente della sua professione e della sua estrazione sociale. Dopo la diretta, però, è spuntata una segnalazione su di loro.

Sui social, tra i commenti ad un video che ritrae Manu e Isabella durante la prima puntata di Temptation Island, si legge:

“È tutto falso ! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV . Togliete le maschere!”.

E’ bene sottolineare che la segnalazione non corrisponde a verità assoluta e che, per il momento, non abbiamo alcun tipo di riscontro.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla coppia di Temptation Island, sappiamo che Isabella ha chiesto un falò di confronto a Manu. Il motivo? Non ha gradito le parole che lui le ha riservato. Questo lo sfogo del fidanzato:

“Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato.

Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”.