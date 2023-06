La nuova edizione di Temptation Island aprirà i battenti lunedì 26 giugno 2023 e lo staff di Maria De Filippi ha già presentato tutti gli innamorati, o presunti tali, che hanno deciso di mettersi alla prova. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, una coppia ha mentito alla produzione.

Temptation Island: una coppia ha mentito alla produzione?

Mancano alcuni giorni all’inizio della nuova stagione di Temptation Island e i fan stanno facendo il conto alla rovescia. La produzione del programma ha già presentato le sette coppie che hanno accettato di immergersi nel viaggio dei sentimenti, ma sembra che una di loro abbia mentito. Stiamo parlando di Alessia Bottiglia, che ha già collezionato diverse esperienze in tv, e Davide Rosati.

L’indiscrezione su Alessia Bottiglia e Davide Rosati

La segnalazione sulla coppia formata da Alessia e Davide è arrivata ad Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha condiviso su Instagram un messaggio ricevuto da una fan:

“Alessia e Davide sono del mio paese e hanno inventato il tradimento. Prima di partire hanno detto a tutti di stare tranquilli perché era tutto finto per andare in tv”.

Temptation Island: cosa accadrà alla coppia?

Al momento, non sappiamo se la coppia in questione abbia davvero mentito alla produzione di Temptation Island. Di certo, lo staff di Maria De Filippi è abituato a fronteggiare problematiche di questo tipo e saprà come comportarsi.