Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto ed è atterrato diversi metri più avanti.

Catena tesa tra due alberi: morto un ragazzo

Damiano Bufo era solito allenarsi sulle strade sterrate di San Nicola località nel comune di Bisenti, in provincia di Teramo. Quella di domenica 17 marzo era una giornata come tante altre, quando in sella alla sua moto da cross si è recato nella zona insieme agli amici. Mentre stava guidando sui terreni impervi, tuttavia, la sua corsa è stata interrotta da una catena che era stata legata tra due alberi, nascosta da una curva. Il ragazzo non è riuscito ad evitarla e l’ha presa in pieno.

Inutili i soccorsi

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il 25enne avrebbe perso il controllo della moto, colpendo violentemente contro la corda e cadendo in avanti per diversi metri. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un elisoccorso, ma nonostante tutti i tentativi dei sanitari per il giovane non c’è stato nulla da fare. La vittima era originaria di Castiglione Messer Raimondo, non distante dal luogo della tragedia, ma si era da poco trasferita a Pineto.

Indagano gli inquirenti

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che dovranno ora cercare di fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi più plausibile è che la caduta sia da imputare proprio alla catena di ferro. La notizia ha lasciato un profondo vuoto nella comunità del piccolo paesino abruzzese, che si è stretta intorno alla famiglia.