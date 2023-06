La terra ha tremato nuovamente in Papua Nuova Guinea. Nel corso della giornata di ieri, lunedì 19 Giugno, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 nella zona delle coste. Per il momento non è scattato alcun allarme tsunami.

Terremoto di magnitudo 5.9 in Papua Nuova Guinea

Come riportato sul sito dell’Istituto geofisico statunitense Usgs e dall’INGV, una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata davanti alle coste della Papua Nuova Guinea. Il sisma è stato registrato alle 13:18 ora italiana (20:18:12 ora locale) ed aveva ipocentro stimato ad una una profondità di 18 chilometri.

Non c’è rischio tsunami: nessun danno a persone o cose

Il Pacific Tsunami Warning Center ha diramato un comunicato in cui rassicura la popolazione in merito alle conseguenze del terremoto: “Sulla base di tutti i dati disponibili, non è previsto uno tsunami distruttivo in tutto il Pacifico.” Al momento non arriva notizia di alcun danno nè a persone nè a cose. L’ultimo episodio sismico di tale importanza nella stessa area geografica risale allo scorso 2 Aprile 2023: in quel caso il sisma arrivò ad una potenza di 7.0 sulla scala Richter.