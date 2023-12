Terremoto in provincia di Trento, scossa di 2.8 magnitudo ad Ala

Terremoto in provincia di Trento, scossa di 2.8 magnitudo ad Ala

Momenti di paura in provincia di Trento, dove poco dopo le ore 6 e 30 della mattinata di oggi, una scossa di terremoto di 2.8 gradi sulla scala Richter è stata registrata con epicentro nel comune di Ala, vicino al confine con il Veneto.

Terremoto in provincia di Trento: i dettagli

Erano le ore 6:47 della mattinata di oggi, sabato 30 dicembre, quando il territorio di Ala, vicino a Trento, è stato colpito da una scosa di terremoto di magnitdo 2.8. Una scossa di questo genere è definita ‘molto leggera’, ma in questo caso è stata comunque percepit dalla popolazione perché, come spiegano gli esperti dell’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il suo ipocentro è stato individuato ad appena 4 chilometri di profondità. Al momento non sembrano esserci stati danni a cose o persone.

Terremoto in provincia di Trento: la scossa del 28 dicembre

Già nella giornata di giovedì 28 dicembre, il medesimo territorio di Ala era stato colpito da un’altra scossa di terremoto. Il sisma, che aveva interessato ancora una volta la provincia di Trento, era stato però di intensità ancora inferiore rispetto a quello di questa mattina: una scossa di magnitudo 1.5 sulla scala Richter. Anche in quel caso non c’erano stati danni alla popolazione.