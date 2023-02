Terremoto in Turchia, l'agente di Atsu: "Non è stato ritrovato"

Terremoto in Turchia, l'agente di Atsu: "Non è stato ritrovato"

Terremoto in Turchia, l'agente di Atsu: "Non è stato ritrovato"

L'ultima volta era stato visto al nono piano di un albergo poi crollato nel corso del terremoto in Turchia, l'agente di Atsu: "Non è stato ritrovato"

Doccia fredda sui superstiti del terremoto in Turchia, l’agente di Christian Atsu gela le speranza maturate qualche ora fa: “Non è stato ritrovato”.

Sono state ufficialmente Smentite le notizie del suo salvataggio effettuato due giorni fa tra le macerie di un albergo. A dare la smentita è stato Nana Sechere, l’agente dell’ex calciatore del Chelsea oggi al Hatayspor. Secondo le sue dichiarazioni su Christian Atsu ci sono aggiornamenti poco incoraggianti circa il ritrovamento del suo assistito.

Terremoto, Atsu “non è stato ritrovato”

Ha detto l’agente: “Sono attualmente a Istanbul. La situazione è la stessa, Christian Atsu ancora da trovare.

A meno che non veda Christian o parli con lui non ho ulteriori aggiornamenti”. Il 30enne calciatore quindi risulta ancora disperso malgrado le primissime notizie subito dopo il cataclisma in Turchia avessero citato esplicitamente il ritrovamento di Atsu, finito prima sotto le macerie e poi portato in ospedale.

La falsa notizia della sua salvezza

Ieri c’è stato il triste dietrofront: l’allenatore ed il vicepresidente hanno affermato che Atsu non è stato ancora trovato e che secondo le ricostruzioni Atsu avrebbe si dovuto trovarsi al 9° piano di un albergo durante il terremoto, ma quello sarebbe solo l’ultimo posto dove era stato visto.

Le ricerche vanno dunque speranzosamente avanti e tutti pregano per il calciatore ghanese ex Chelsea e Newcastle United.