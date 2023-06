La terra torna a tremare in Italia: una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, è stata segnalata oggi, venerdì 30 Giugno, nelle Marche. L’epicentro è stato registrato dagli esperti sismologi a Bolognola, in provincia di Macerata.

Terremoto in provincia di Macerata: sisma di magnitudo 3.3 a Bolognola

Paura questa mattina per la popolazione di Bolognola e dei comuni nei pressi della provincia di Macerata quando, poco dopo le ore 6 del mattino, tantissime persone hanno sentito la terra tremare. Un nuovo sisma ha colpito la zona: la scossa è stata di magnitudo 3.3. Un terremoto di tale entità, ricordiamo, è definito dagli esperti come ‘molto leggero‘, ma ha comunque sufficiente potenza per essere distintamente percepito dalla popolazione. Secondo le informazioni che sono arrivate fino a questo momento, non si sono registrati danni a persone o a cose.

Il precedente di Maggio

Come sappiamo, quello delle Marche è un territorio sismico e la zona della provincia di Macerata è spesso interessata a fenomeni simili. L’ultimo era capitato lo scorso venerdì 12 Maggio, quando si registrò una scossa di magnitudo 3.1 a Ussita.