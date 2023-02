Terremoto Turchia e Siria: tre persone salvate dopo 13 giorni

Altre tre persone sono state incredibilmente estratte vive dalle macerie di un edificio crollato ad Hatay, nel sud della Turchia, a causa del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio 2023.

Quella di Hatay è stata una delle zone più danneggiate.

Tre persone sopravvissute per quasi 300 ore sotto le macerie del terremoto in Turchia e Siria

I tre sopravvissuti sono stati ritrovati a 13 giorni dal sisma e sono rimasti sotto le macerie per 296 ore. Come riferito dall’emittente privata turca Ntv, tra loro c’è anche un bambino.

Intanto il bilancio delle vittime del terremoto ha superato le 45mila unità, come comunicato dal sito di Reuters.

Il numero sembra però ancora destinato a crescere. I morti accertati in Turchia sono 39.672, 5.800 quelli in Siria.

Oltre 50 gli arresti per gli edifici crollati

264mila edifici si sono sgretolati in seguito al sisma. Il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdağ, ha annunciato che oltre 50 imprenditori edili sono stati arrestati per negligenza o difetti di costruzione per questi crolli.

Leggi anche: Il terremoto miete una vittima nel calcio: morto Atsu

Leggi anche: Terremoto Turchia e Siria: uomo salvato dopo 278 ore sotto le macerie