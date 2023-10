Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato all’assemblea del partito di una nuova ripartenza targata Terzo Polo. Il suo obiettivo, come ha dichiarato, è avere un confronto sia con la maggioranza sia con l’opposizione: “Perché la politica non può essere solo rumore dell’uno contro l’altro“.

Calenda sul Terzo Polo: le parole all’assemblea di Azione

L’ultima assemblea di Azione si è rivelata una buona occasione per Carlo Calenda per ridare slancio al Terzo Polo, quasi come se si aprisse da questo momento una nuova stagione, archiviando in parte il passato. “Oggi noi facciamo la nostra assemblea, ma è anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e con il resto delle opposizioni” – inizia Calenda – “È il lavoro che facciamo sempre quello di cercare di far sedere attorno a un tavolo per parlare di problemi concreti, dal salario minimo alla sanità, perché la politica non può essere solo rumore dell’uno contro l’altro. L’Italia è in una condizione difficile, il mondo è in fiamme“.

Le parole a margine sul Terzo Polo

Infine, a margine della medesima assemblea, Calenda si è ritagliato uno spazio per parlare nello specifico del Terzo Polo: “Oggi riparte anche ufficialmente il lavoro del Terzo Polo, riparte con Elena Bonetti, Ettore Rosato e tanti altri che incontreremo qui“.