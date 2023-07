L'applicazione firmata Meta e lanciata da Instagram come rivale di Twitter registra più di cento milioni di iscritti in meno di sette giorni: un record senza precedenti che asfalta i numeri di TikTok e Instagram

Threads da record. L’applicazione firmata Meta e lanciata da Instagram come rivale di Twitter registra più di cento milioni di iscritti in meno di sette giorni. A riferirlo sono i siti web che si occupano di tracciamento dei dati: ChatGPT ha impiegato due mesi per raggiungere lo stesso numero di utenti.

Un successo senza precedenti

Il social network è riuscito a raggiungere dieci milioni di iscritti in poco più di sette ore e dopo ventiquattro ore erano già diventati trenta. In soli cinque giorni l’applicazione di Threads, disponibile su Apple Store e Android, ha raggiunto cento milioni di utenti rispetto (TikTok ci ha impiegato nove mesi e Instagram due anni e mezzo). Il debutto del 6 luglio in cento Paesi ha escluso l’Europa, dove la Meta sta ancora approfondendo gli aspetti legati alla legislazione sulla privacy dei dati dell’Unione europea.

E Twitter?

Insieme a Apple, sono diverse le aziende che stanno dimostrando di credere nella nuova sfida firmata Mark Zuckerberg: tra le altre, Amazon, Google e Microsoft. Che ne pensa Elon Musk? Niente di buono. Il proprietario del social rivale Twitter minaccia di citare in giudizio Meta per furto di segreti commerciali e proprietà intellettuale. Accuse tuttavia smentite sul nascere dall’impresa statunitense.