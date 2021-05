Tommaso Zorzi: saltato il nuovo programma su Italia 1 che avrebbe dovuto condurre

Pare sia saltata la conduzione di Tommaso Zorzi per il nuovo programma di Italia 1: i retroscena sul gossip

Dopo la meritata vittoria al Grande fratello Vip 5, per Tommaso Zorzi si sono aperte numerose opportunità nel settore televisivo. Opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi e conduttore de “Il punto Z” sulla piattaforma web di Mediaset, il popolare influencer è stato spesso ospite anche del Maurizio Costanzo Show.

Inoltre per lui era pronto un nuovo programma destinato alla prima serata di Italia 1, come trapelato da più fonti, la cui prima registrazione era prevista alla fine di maggio.

Dopo la chiusura della striscia quotidiana del Punto Z (bassi ascolti) salta anche il prime time di Italia 1 (fonte Tvblog). Si sgonfia il fenomeno Zorzi dopo mesi di sovraesposizione dannosa e scelte sbagliate? #ilPuntoZ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 24, 2021

Boom salta il nuovo programma di Zorzi su Italia 1. Carriera già al capolinea. 😄 — Homer_Simpson (@famigliasimpson) May 24, 2021

Tommaso Zorzi: la prima retromarcia

Tutto, come ammesso dallo stesso Tommy, sembrava dunque un fortunato fiume in piena, tuttavia recenti retroscena svelerebbero che la fantomatica puntata zero del nuovo programma non si farà più.

Sarà solo un piccolo fermo nella sua giovanissima ma già prolifica carriera? Oppure qualcuno ha deciso di l’ex concorrente della Casa di Cinecittà deve ancora farsi meglio le ossa? In attesa di capire meglio cosa succederà, non resta che sperare il meglio per il simpatico Zorzi, certamente portato per una carriera sfavillante nel mondo dello spettacolo.