Patrizia Pellegrino vuole fare il GF Vip con la figlia disabile: “Lei è speciale”

Dalle pagine di Nuovo arriva l’appello di Patrizia Pellegrino, che chiede di poter partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Arianna, di 22 anni. La ragazza ha una disabilità causata da una malattia rara. Secondo la madre questa esperienza potrebbe essere unica per entrambe e potrebbe essere anche un’occasione per parlare di questo argomento molto importante. La donna ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini, chiedendo al conduttore di poter entrare nel cast della nuova edizione del GF Vip insieme alla figlia Arianna Vittori.

Lo scopo della conduttrice è soprattutto quello di parlare della disabilità di Arianna, che è nata con una malattia rara.

Patrizia Pellegrino, l’appello ad Alfonso Signorini

Patrizia Pellegrino ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini, per poter entrare nel cast del GF Vip insieme a sua figlia. Ariana è già stata presentata a Domenica Live dalla sua mamma, che ha parlato delle difficoltà deambulatorie della figlia, descrivendola come una ragazza molto in gamba, che ha sempre avuto tanto coraggio.

“Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è” ha raccontato Patrizia Pellegrino. La donna vorrebbe entrare al Grande Fratello Vip per lanciare un messaggio di inclusività. Il tema della disabilità trova poco spazio in televisione, purtroppo, ma è un argomento molto importante. “Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai” ha dichiarato la conduttrice.

Patrizia Pellegrino: la malattia rara della figlia Arianna

Patrizia Pellegrino, come aveva raccontato a Domenica Live, quando era incinta ha scoperto che la figlia avrebbe avuto delle difficoltà a camminare a causa di una malattia rara. “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà” aveva raccontato la conduttrice. “Se lei è costante nella fisioterapia, migliorerà. Potrà essere sempre di più autonoma” aveva aggiunto. Arianna è una dei due figli naturali della conduttrice, avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori. Il fratello si chiama Tommaso. Patrizia Pellegrini ha anche adottato un figlio in Russia, Gregory.