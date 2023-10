Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre una ragazza di 20 anni è stata drogata e violentata dal branco. Ci sono tre arresti.

Torino, ragazza drogata e violentata dal gruppo: tre arresti

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre una ragazza di 20 anni è stata drogata e violentata dal branco. “Io urlavo, loro ridevano” ha dichiarato la giovane. La ragazza era priva di sensi, stordita dall’alcol e dalla droghe, quando la violenza è iniziata, ed è andata avanti quando si è svegliata. Sono stati arrestati in tre, mentre altri tre sono stati identificati e denunciati. La Procura e la polizia sta indagando su quello che è accaduto. La serata è iniziata nella zona del Parco Dora ed è proseguita in un appartamento dove è avvenuta la violenza.

Gli arrestati sono due peruviani e un brasiliano, tutti 20ennei. La giovane ha raccontato di essere svenuta dopo la birra, i superalcolici, l’ecstasy e la cocaina, e di essersi svegliata su un divano con fitte al basso ventre, mentre il banco la violentava. Erano presenti altre persone, ma nessuno l’ha aiutata. Alcuni hanno detto di aver partecipato “perché lo stavano facendo gli altri“. Le violenze si sono fermate quando la ragazza ha urlato di dolore e paura, per poi essere accompagnata fuori di casa e lasciata in strada.

Torino, ragazza drogata e violentata dal gruppo: l’allarme

Nonostante fosse completamente sotto shock, la giovane ha subito lanciato l’allarme, chiamando il 112. Una pattuglia è subito intervenuta e ha fermato uno dei giovani che stava cercando di allontanarsi in monopattino. Gli agenti sono poi entrati nell’appartamento e hanno trovato una ventina di persone. Quasi tutti dormivano o fingevano di dormire. Uno ha dichiarato di non aver visto e sentito nulla perché era in cucina con la fidanzata. La deposizione della vittima è stata raccolta in ospedale, dove è stata medicata, e il suo racconto è stato giudicato attendibile.