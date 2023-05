Torna a far parlare di sé Mido: l'ex Faraone della Roma fa addominali sullo yacht

Nome completo Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, ma in Italia è stato conosciuto più semplicemente come Mido. Il giocatore egiziano è stato una meteora della Serie A nei primi Duemila, arrivato a Roma dall’Ajax, si è distinto più per i suoi comportamenti eccentrici dentro e fuori dal campo che per i gol segnati.

Addominali sullo yacht mentre fuma una sigaretta: Mido non cambia mai

A distanza di anni, Mido non è cambiato. A testimoniare l’eccentricità dell’ex Faraone della Roma, un video recentemente pubblicato su Youtube mentre fa gli addominali sul suo yacht con una sigaretta in bocca ed un drink a fianco.

Nonostante tutto Mido resta un personaggio iconico, come testimonia il milione di visite e la marea di commenti sotto il video in questione. Come calciatore Mido è rimasto un talento grandemente inespresso, che si è ritirato dal calcio giocato a soli 30 anni per fare l’allenatore. Anche su questo campo però l’egiziano non sembra aver trovato molta fortuna: quest’anno è stato esonerato dal club Ismaily dopo appena nove gare in panchina ed ora, si barcamena facendo l’opinionista calcistico in Tv.

Mido e quella lite con Ibra

Mido ha iniziato la sua carriera nel calcio europeo all’Ajax, squadra in cui nello stesso periodo militava anche Ibrahimovic. La lite tra i due ai tempi dei Lancieri è diventata leggenda, terminata con un lancio di forbici da parte di Mido verso lo svedese.