Traffico, per il primo maggio previsto ponte da "bollino rosso"

È previsto un ponte del primo maggio da “bollino rosso” sia per gli italiani che partiranno, che per coloro che rientreranno. La situazione su strade e autostrade dovrebbe iniziare a diventare critica tra la giornata di oggi 29 aprile e il pomeriggio di lunedì prossimo. Negli aeroporti, inoltre, ci si aspetta un pienone di turisti, di conseguenza ci sarà molto lavoro da sbrigare. Tuttavia, come accaduto a Pasqua, questo periodo di vacanza potrebbe essere rovinato di nuovo dal maltempo. Anche per il 2 maggio potrebbero esserci disagi a causa del traffico. Come informa TgCom24, affinché la viabilità sia resa più scorrevole, è stato deciso che per domenica e lunedì sarà vietata la circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.

Ponte primo maggio: quanti saranno gli italiani in vacanza?

Secondo quanto reso noto da Confcommercio-Swg gli italiani che approfitteranno del weekend lungo, o di una vacanza di qualche giorno, saranno all’incirca 8 milioni. Un 4% degli italiani intervistati ha scelto di trascorrere almeno cinque notti fuori casa.

La minaccia del maltempo

Le vacanze potrebbero però essere rovinate dal maltempo. L’allarme è stato lanciato dalla Protezione Civile per la giornata del 29 aprile, quando il bel tempo dovrebbe cedere il posto ad annuvolamenti sulle regioni italiane centro-settentrionali. Non si escludono inoltre precipitazioni, soprattutto sulle aree interne peninsulari-centrali.