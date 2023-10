Giulia era una giovane mamma 32enne di Lucca, morta per una malattia con cui lottava da tempo.

Giulia Cagnolo aveva solo 32 anni e una grande voglia di vivere. Appassionata di estetica, aveva un salone a Viareggio, Lucca. Da tempo lottava contro un tumore che non le ha lasciato scampo.

Giovane mamma morta per tumore

Giulia era una giovane mamma di 32 anni e tutti la conoscevano tutti perché era titolare di un centro estetico a Viareggio, non lontano dalla sua cittadina di origine, Massarosa.

Da oltre un anno lottava contro una terribile malattia. La notizia è stata accolta con sconcerto fra le strade di Corsanico, frazione dove era nata e cresciuta.

La malattia della mamma toscana

Da tempo lottava contro un tumore ma negli ultimi giorni c’era stato un importante peggioramento dello stato di salute di Giulia, il quale ha compromesso ancora di più le aspettative di vita.

Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia estetica Fabbrizzi di Pisa, aveva conseguito il sogno di aprire un centro estetico. Nel frattempo aveva avuto un figlio dal suo compagno Daniele, purtroppo poi la terribile diagnosi della malattia a sconvolgere la vita della giovane coppia.

Giulia lascia il suo bambino di soli 2 anni ma anche tanti amici.

I messaggi di amici e conoscenti della giovane mamma

In queste ore conoscenti e amici di Giulia hanno lasciato tantissimi messaggi sui social per esprimere il dolore per la perdita di una ragazza davvero brillante.

Giulia amava la vita, specialmente dopo la diagnosi. Poi, amava il suo lavoro e stare a contatto con le persone.

Il suo centro estetico era molto frequentato a Viareggio e davvero in tantissimi si sono stretti al dolore della sua famiglia.