Una parte delle ex Terme della Salute è crollata su un pub. La tragedia sfiorata si è consumata nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile.

Tragedia sfiorata a Pozzuoli: crollo ex Terme della salute su un pub

Tragedia sfiorata a Pozzuoli. Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile, in Corso Umberto, nella traversa Francesco Babbo, è crollata un’ala del palazzo di quattro piani che un tempo ospitava le terme La Salute. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Intanto, sono in corso le indagini per verificare i danni provocati dal crollo all’Hot pub e ad alcuni box per auto che si trovavano vicini all’ala del palazzo che ha ceduto ed è crollata.

Crollo a Pozzuoli: “Occorrerebbe una legge speciale”

“Le continue scosse anche se di bassa intensità danneggiano il patrimonio immobiliare della città. Indebolisce soprattutto quello fatto di costruzioni non antisismiche e cioè di costruzioni in muratura tradizionale” ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. “Occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i comuni soggetti a bradisismo sulla falsa riga del contenuto dell’ordine del giorno che ho fatto approvare in parlamento sul superbonus con il parere positivo del governo e il voto quasi unanime della camera. Bisogna intervenire con decisione sui Campi Flegrei per prevenire disastri e tragedie invece che correre ai ripari dopo” ha aggiunto.