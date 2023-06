Lite a bordo strada per una mancata precedenza: pugile colpisce 39enne

Prima la lite per una manovra stradale pericolosa, poi la rissa: 39enne ricoverato dopo aver ricevuto un pugno.

Una mancata precedenza ha scatenato una rissa tra i due automobilisti: uno dei due, un pugile, ha colpito in faccia l’altro. Ora è in coma.

39enne in coma dopo aver ricevuto un pugno in faccia

L’episodio è avvenuto poco prima delle 18:00 di ieri, 19 giugno, in via Pagnana a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Sull’aggressione i carabinieri hanno subito avviato le indagini, che hanno già portato ai riscontri. Infatti, il presunto aggressore è stato individuato: si tratterebbe di un 23enne padovano che frequenta una palestra di pugilato.

La vittima, invece, è un uomo di 39 anni di origini kosovare. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso, in prognosi riservata, dopo aver ricevuto un violentissimo pugno in faccia che gli ha fatto perdere l’equilibrio e lo ha fatto cadere a terra, sbattendo anche la testa.

Il motivo della lite

A provocare la discussione, sfociata poi in rissa, sarebbe stata una manovra stradale del 39enne: una mancata precedenza nei confronti dell’altro automobilista, che lo avrebbe sorpassato costringendolo poi fermarsi per “regolare i conti”.

I due, una volta scesi dai loro mezzi, avrebbero iniziato prima con il confronto verbale; poi la situazione sarebbe definitivamente sfuggita di mano, con l’aggressore che ha scagliato un poderoso destro al volto del 39enne.