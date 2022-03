Ucraina, donne delle città occupate stuprate dai soldati russi: la denuncia del ministro degli Esteri

Ancora drammi, violenze e disperazione in Ucraina: il ministro degli Esteri fa sapere che le donne delle città occupate vengono stuprate dai russi.

Intere famiglie sterminate, bombardamenti che non si fermano, paura per le centrali nucleari, in aumento le vittime e i feriti: la guerra in Ucraina continua ad arrecare sofferenze, spezzando vite umane. A rendere lo scenario più drammatico e brutale – se mai fosse possibile raggiungere un livello simile di disumanità – sono le notizie denunciate dal ministro degli Esteri ucraino, secondo il quale le donne delle città occupate vengono stuprate dai soldati russi.

Guerra in Ucraina, donne stuprate dai soldati russi

“Soldati russi hanno stuprato donne nelle città ucraine occupate. Purtroppo abbiamo numerosi casi di soldati russi che hanno violentato donne nelle città ucraine occupate”. A dirlo è Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri ucraino che è intervenuto in videoconferenza alla Chatham House, un istituito di politica internazionale con sede a Londra.

Non ha nascosto la sua preoccupazione e ha aggiunto: “Quando le bombe cadono sulle vostre città, quando i soldati violentano le donne nelle città occupate è difficile, ovviamente, parlare dell’efficienza del diritto internazionale, ma questo è l’unico strumento di civiltà a nostra disposizione per assicurarci che alla fine tutti coloro che hanno reso possibile questa guerra saranno assicurati alla giustizia”.