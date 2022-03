Ucraina, la commovente storia del bambino con la scatola nera e l’uccellino

Un bambino, una scatola nera ed un uccellino. Il dramma di un bambino che scappa dalla guerra in Ucraina.

Un viaggio della speranza per un bambino che dall’Ucraina è arrivato in Polonia. Con lui solo una scatola nera ed un uccellino. L’immagine della guerra passa anche attraverso gli occhi di un bimbo che ha perso tutto, ma tra le macerie ha salvato una cosa a lui cara.

A tanti bambini ucraini l’infanzia è ormai stata rubata. Molti hanno perso i genitori a causa delle bombe russe, altri sono dovuti scappare da soli senza avere una meta, costretti a salutare i propri cari dal finestrino di un treno o di un autobus. Non si tratta di ragazzi con la piena consapevolezza di sè, ma di bambini che prima del 24 febbraio 2022 magari non erano usciti nemmeno dalla propria città.

Tra i tanti bambini ucraini vi è anche lui: quello con la scatola nera e un uccellino. Il suo nome non si conosce e la sua voce è talmente bassa e spaventata che a malapena si riesce ad sentire. Questa descrizione è stata fornita dal fotografo Max Boogaard, che su Twitter ha postato la foto del piccolo bimbo ucraino scappato dagli orrori della guerra.

This boy from Kiev has brought his bird in a shoebox all the way to #krakow station. He barely had the energy to tell us where he was from. The strength of these kids is incredible #Ukraine #refugees #UkraineRussianWar pic.twitter.com/C2rs6XwUgI

— Max Boogaard (@maxdboogaard) March 8, 2022