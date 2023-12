UeD, scontro infuocato tra Ida e Roberta: "Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri"

Ida Platano e Roberta Di Padua non sembrano aver mai superato le loro vecchie ruggini e, ora che Ida è tornata a Uomini e Donne, le due hanno avuto uno scontro infuocato.

Ida Platano e Roberta Di Padua: lo scontro

Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è tornata a sorpresa a Uomini e Donne. Al dating show la nuova tronista ha avuto un acceso scontro con Roberta Di Padua con cui, in passato, ha condiviso l’amore per Riccardo Guarnieri (conclusosi per entrambe con un nulla di fatto).

“Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi te lo chiamo. Maria facciamolo venire. Io non vedo l’ora di vedere questa scena” ha dichiarato Roberta. Pronta la risposta della tronista: “Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un deja-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più e si chiedono se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime puntate del dating show.