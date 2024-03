Parte il 17 maggio da Malta “L’ultima notte rosa – The Final Tour”, la tournée di Umberto Tozzi che toccherà tre continenti fra il 2024 e il 2025 e con la quale il cantante annuncerà l’addio alla scena live.

«È molto tempo che ci penso, e senza mostrare la cartella clinica vi dico che ho passato due anni molto difficili , con la paura di non poter risalire più sul palco . Mi sono spaventato . Questa paura ora l’ho superata e sono contento , ho ripreso a salire sul palco. Così ho messo a punto questa idea che avevo in mente da tempo»

«C’è anche un certo tipo di stanchezza , perché è umano e ovvio che possa accadere . Sono in tour da 50 anni. Ora andrò in Australia, Cile, Nord America, Canada. Tutto questo è faticoso . Certo, l’ultima sera ci penserò molto e piangerò , ma sono cosciente di essere stato un privilegiato per avere avuto una carriera così lunga ».

Umberto Tozzi raccontava, qualche anno fa, di aver avuto un tumore alla vescica e di aver preso il Covid per la terza volta durante la chemioterapia.

«Riguardo alla mia difficoltà mi sono riscoperto migliore. Nasco come timido perché ero abituato a dire di no a tante cose, oggi dico lo stesso di no ma col sorriso e sono cambiato in maniera positiva, sono predisposto agli incontri mentre anni fa era un piccolo problema e sono felice di quello che mi sta succedendo. Forse certi brutti ostacoli della vita bisogna passarli e uscirne come ne sono uscito io è una gioia. Si ama di più, si spera di più soprattutto che ci sia la pace nel mondo».