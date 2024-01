Le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate che vanno da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2024, si prospettano ricche di colpi di scena. Filippo vivrà una profonda crisi, perché preoccupato per il padre e per la figlia.

Un posto al sole: anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio

Le puntate di Un posto al sole dal 29 gennaio al 2 febbraio si prospettano imperdibili. Stando alle anticipazioni, sappiamo che Filippo, dopo aver parlato con Diego e Raffaele, cercherà di capire cosa è successo tra loro e Roberto e Marina. Sartori ha tanti dubbi, ma inizia a ricostruire quanto accaduto e ben presto potrebbe arrivare alla verità. Nel frattempo, Eugenio continua a frequentare Lucia, ma si rende conto di doverne parlare con Viola.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio: la decisione di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole proseguono con Mariella che, delusa dal comportamento di Guido nel gestire l’emergenza di Cotugno, riesce a carpire una confessione a Sasà. Intanto, Filippo parla con suo padre e Marina, lasciando molto scossa quest’ultima. Così la Giordano spinge Roberto a prendere una decisione sul piccolo Tommaso. Sartori deve fare i conti anche con un altro problema familiare: la piccola Irene continua a chiudersi in se stessa.

Un posto al sole, anticipazioni: attacco al centro d’ascolto

Eugenio parla con Viola e quest’ultima si rende conto che l’ex marito è pronto per rifarsi una vita. Nel frattempo, Giulia fa di tutto per impedire lo sfratto a Rosa e agli altri abitanti del palazzo. Poco dopo, però, la Giordano deve fare i conti con un attacco al centro d’ascolto. Roberto e Marina decidono di iscrivere Tommaso all’asilo nido, in modo da fargli trascorrere meno tempo possibile con Ida. Alberto continua il suo piano per accorciare le distanze da Clara, ma una telefonata inaspettata potrebbe cambiare tutto. Intanto Nunzio, dopo il ricovero in ospedale, si rende conto di essere innamorato di Rossella. Lei, però, sembra concentrata sul matrimonio. E Riccardo? Il medico vola a Milano per un congresso e si imbatte in una vecchia conoscenza.