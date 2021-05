L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Eugenia Rigotti, è stata accusata di essere fidanzata dopo l’apparizione di una foto nelle sue stories di Instagram.

L’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti è stata accusata di essere fidanzata e di aver mentito durante il suo percorso a Uomini e Donne: le polemiche sono nate in seguito alla pubblicazione di una foto nelle sue stories di Instagram nella quale si trova in compagnia di un ragazzo.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti fidanzata? La rivelazione dell’ex corteggiatrice

L’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, Eugenia Rigotti, si è ritrovata al centro di numerose polemiche a causa di una fotografia che la ritrae in compagnia di un ragazzo. Lo scatto, postato nelle stories della ragazza, ha portato molti utenti a credere che i due fossero una coppia e, per questo motivo, l’ex corteggiatrice è stata accusata di non essere stata sincera durante il suo percorso nel famoso dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Nonostante la confidenza e la vicinanza messa in risalto dalla foto postata su Instagram, però, Eugenia Rigotti ha rapidamente smentito le accuse legate a una sua presunta relazione sentimentale. Per questo motivo, quindi, ha deciso di svelare l’identità del ragazzo accanto al quale è stata immortalata.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti fidanzata? L’identità del ragazzo

Le polemiche sorte dopo l’apparizione dello scatto incriminato sono state affrontate da Eugenia Rigotti con la pubblicazione di tre nuove stories attraverso le quali la ragazza ha spiegato: “Il ragazzo nella foto è Dimitri, il fidanzato della mia migliore amica. Sono molto dispiaciuta che ancora qualcuno getti discredito senza verificare. Mi dispiace inoltre che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma. È però colpa mia. Ho agito, sbagliando, nella convinzione che bastasse la mia consapevolezza perché fosse evidente che a legarci a un profondosentimento di amicizia”.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti fidanzata? Il messaggio su Instagram

In merito alla didascalia che accompagnava la foto, invece, l’ex corteggiatrice ha aggiunto: “‘Finalmente insieme’ significa semplicemente che, sia io che loro, dopo alcuni mesi, siamo riusciti finalmente a trascorrere del tempo insieme. Il loro sostegno è per me fondamentale. Se qualcuno vuole sapere come sto veramente, me lo venga a chiedere e pubblichi quello che dico. Oggi rendo quindi pubblico il mio profilo. Ho capito che è giusto, per evitare fraintendimenti, condividere parte della mia vita privata con chi mi ha seguito, mi segue e crede in me. Vi assicuro che non mi è facile sapere che alcune cose che faccio possano essere oggetto delle cattiverie dei “leoni da tastiera” – e ha concluso – per quanto attiene al mio commento ‘Ciao mi lasci il tuo numero per favore grazie’ sotto la foto di Dimitri del 14 Marzo, al di là del fatto che la mia ironia è evidente, vi farà sorridere sapere che è stata omessa la sua risposta ‘Fifa è pronta rapidaaaaa’. Mi stava allenando per la partita alla play che avevo programmato per l’esterna con Massimiliano”.

Eugenia Rigotti, quindi, ha ribadito di non essere fidanzata, neppure dopo la conclusione della sua esperienza con Uomini e Donne.