Uomini e Donne, Fabrizio Cilli sta male: “Alcune volte vorrei morire”

Uomini e Donne, Fabrizio Cilli sta male: l'ex cavaliere confessa di essere in attesa di un delicato intervento.

Fabrizio Cilli, ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, sta male. L’uomo, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento alla spina dorsale.

Uomini e Donne: Fabrizio Cilli sta male

Era il 2019 quando Fabrizio Cilli arrivò a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani.

Fin dal primo momento, in pochi hanno creduto alle sue intenzioni. Il motivo? L’età, ovvero 40 anni. Non a caso, il cavaliere rimase in studio qualche mese, il tempo per far comprendere alla dama torinese che lui non era il principe azzurro che aspettava da tempo. Esperienza nel programma di Maria De Filippi a parte, Fabrizio è tornato a far parlare di sé perché sta male. Questo, almeno, è quanto confessato via Instagram.

Le parole di Fabrizio Cilli

A didascalia di una foto che ritrae il suo volto provato, Cilli ha scritto:

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”.

Le sue parole hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fan, tanto che alcuni si sono detti preoccupati per lui.

Dopo questo annuncio, però, Fabrizio è sceso nel silenzio.

Dopo l’annuncio, Fabrizio Cilli scende nel silenzio

Al momento, Cilli non è tornato sui social per aggiornare i fan. Viste le sue parole allarmanti, è probabile che sia arrivata la chiamata che attendeva per l’operazione a cui si deve sottoporre.