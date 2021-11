In occasione dell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani non era presente in studio in quanto è risultata positiva al Covid.

In occasione dell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani non era presente in studio in quanto è risultata positiva al coronavirus.

Nella giornata di venerdì 26 novembre, è stata trasmessa una puntata inedita del Trono Over di Uomini e Donne durante la quale è stata subito notata l’assenza di Gemma Galgani in studio.

La mancata presenza della dama è stata immediatamente comunicata dalla conduttrice del dating show: Maria De Filippi, infatti, si è collegata con Gemma Galgani in video e, in questa circostanza, la donna ha rivelato di essere risultata positiva al SARS-CoV-2.

Nel momento in cui la dama ha preso la parola, si è subito affrettata a dare indicazioni circa il suo stato di salute, affermando: “Sto abbastanza bene, spero di tornare presto in studio”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani positiva la Covid: la reazione di Tina Cipollari

Le parole di Gemma Galgani sono state commentate dall’opinionista Tina Cipollari che ha dichiarato: “Ti auguro di guarire presto, non penso che ci vorrà poco perché io l’ho avuto due volte. La prima volta a novembre e poi durante il periodo di Pasqua”.

Tina Cipollari, inoltre, ha sottolineato il gran fastidio provato a causa del Covid e la sofferenza per il dover stare chiusa in casa fino all’avvenuta guarigione.

A questo proposito, quindi, l’opinionista ha aggiunto: “So che cosa si prova e so che si tratta di una cosa lunga. Anche se stai bene, devi stare in casa fino a quando fai il tampone e risulti negativo – e ha ribadito –. E io so tutto, avendolo avuto ben due volte”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: la prima notte d’amore con Giorgio Manetti

Intanto, per quanto riguarda Gemma Galgani, nelle scorse ore, il cavaliere Giorgio Manetti ha rivelato alcuni dettagli che hanno caratterizzato la prima notte d’amore vissuta con la dama.

L’uomo, infatti, ha raccontato quanto segue: “Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a lei”.