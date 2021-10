Gemma Galgani resta di nuovo sola: cosa succede con Costabile

La liaison tra Gemma Galgani e Costabile sarebbe naufragata e la dama torinese sarebbe di nuovo sola a Uomini e Donne.

Stando a quanto emerso dalle prime anticipazioni, Gemma Galgnai resterà di nuovo sola a Uomini e Donne dopo l’esterna con Costabile.

Gemma Galgani di nuovo sola

Non sarebbero finite per il meglio le cose tra Gemma Galgani e Costabile che, durante l’ultima esterna, si era mostrato distaccato nei confronti della dama torinese.

A quanto pare, stando alle prime anticipazioni emerse dalle ultime registrazioni, Gemma Galgani si ritroverà di nuovo sola nel parterre di Uomini e Donne. “Ieri sono stata male tutto il pomeriggio. Il nostro saluto è stato un bacio sulla fronte. L’ho trovato molto trattenuto perchè non aveva gradito il termine molto pesante di Tina e che l’ha colpito e quindi tutto il giorno mi sono domandata cosa fosse successo”, aveva dichiarato la dama torinese dopo l’ultima esterna trascorsa insieme al cavaliere.

A infastidire Costabile sarebbe stata un’affermazione fatta da Tina Cipollari in merito al bacio dato a Gemma: “Hai definito il bacio tra me e Gemma una schifezza. Io non mi sento sporco e momenti del genere, per me, non rappresentano momenti di cui vergognarsi”, aveva replicato lui.

Gemma Galgani: le critiche

Intanto sembra che una dama (che ha deciso di restare anonima) si sia scagliata contro Gemma attraverso le pagine di Nuovo Tv, dove avrebbe affermato: “Lei vuole rimanere in televisione.

Le piace essere un personaggio. Non cerca l’amore, ma la fama. Gemma non vuole abbandonare la televisione. Ha ragione Tina Cipollari”. E ancora: “Sempre la solita storia: prima i baci e poi le lacrime. Gemma non abbandonerà mai il programma”.

Gemma Galgani: la vita privata

Pur essendo uno dei volti storici del dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani si è più volte trovata a fare i conti con numerosissime critiche: la dama torinese infatti, in seguito alla liaison con Giorgio Manetti, è rimasta all’interno del programma alla ricerca del vero amore.

Contro di lei si sono scagliati l’opinionista Tina Cipollari e l’ex compagno, Giorgio Manetti, che non ha visto di buon occhio questo suo “accanimento”. “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. È mai possibile che dopo 11 anni e 12 stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo?”, ha tuonato l’ex volto tv.