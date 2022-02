Uomini e Donne: Luca Salatino in imbarazzo

Uomini e Donne, il tronista Luca Salatino si è coperto con un cuscino per l'imbarazzo davanti a Soraya.

Un momento di imbarazzo per Luca Salatino a Uomini e Donne, il celebre dating show targato Mediaset condotto da Maria De Filippi. Lo scorso 10 febbraio è stata proposta ai telespettatori la prima esterna tra la corteggiatrice Soraya e il tronista Luca Salatino.

Chiacchierando, la giovane si è avvicinata a Luca, il quale sembra aver provato un po’ di imbarazzo. Il ragazzo ha detto: “Non ce la faccio più. Da agosto non vedo ragazze, forse sono particolarmente sensibile”. Soraya ha risposto ridendo: “Va bene”. Si ricorda come prima di essere tronista, Luca Salatino ha rivestito il ruolo di corteggiatore.

Uomini e Donne: la confessione di Luca e il gesto di imbarazzo

Ad un tratto, Luca Salatino ha preso un cuscino, poggiandolo dinanzi a sé, dicendo a Soraya: “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare?”.

Poco prima della fine dell’incontro, Luca non si è alzato sul divano e ha aggiunto: “Ho un problema, non mi posso alzare adesso”.

Il commento di Maria De Filippi

Luca Salatino e Soraya sono rientrati in studio e il pubblico ha applaudito ai ragazzi mostrandosi divertito per quanto accaduto. Maria De Filippi ha commentato: “In questo caso Luca non c’è bisogno di chiedere come sia andata, no? Diciamo un momento di esuberanza, consiglio una passeggiata all’aria aperta, lunghe camminate”.