Uomini e Donne, nozze in vista per un'ex corteggiatrice

Uomini e Donne, nozze in vista per un'ex corteggiatrice

Il loro amore era sbocciato a distanza di poco tempo dalla partecipazione di lei al programma di Canale 5 Uomini e Donne, come corteggiatrice di Paolo Crivellin.

Uomini e Donne, nozze in vista

Questo è stato senza dubbio un Natale fuori dal comune per Ester Glam e Luca Baldacci. L’ex corteggiatrice ha affidato a Instagram il lieto annuncio. Nel 2024 la coppia convolerà a nozze. “Da oggi amerò ancora di più il Natale: sì” ha scritto Ester sotto il post che ritraeva l’anello di fidanzamento regalatole dal compagno. 27 anni lei, 31 lui, sono già genitori di due meravigliosi bambini, che hanno contribuito alla proposta di matrimonio, indossando una maglietta con scritto: “Mamma vuoi sposare il nostro papà?”.

Dal dolore alla gioia

I due ragazzi si sono subito innamorati l’uno dell’altra, attraversando anche momenti difficili e dolorosi. Il 15 febbraio 2023 avevano annunciato di aver subito un aborto e di aver perso la coppia di bambini che Ester aspettava. “Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini appieno, come facevamo prima. Vi abbracciamo” avevano scritto sui social. A pochi giorni dal nuovo anno, tuttavia, hanno ritrovato il sorriso, giurandosi amore eterno. Gabriele, nato nel 2019, e Brando, nato nel 2021, hanno partecipato ai festeggiamenti, rendendo questo momento ancora più tenero.