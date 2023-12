Valditara dice basta ai diplomifici ed esige più controlli, anche da parte della guardia di finanza, ma soprattutto un piano straordinario di vigilanza.

Diplomifici, Valditara: fondamentale il possesso dei requisiti

Tramite alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa, Valditara ha spiegato che soprattutto in Campania e nel Lazio sarà necessario accertare che sussista “il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria”. Ha inoltre annunciato che si sta lavorando “a misure che evitino il riprodursi di storture nel sistema”.

Valditara contro i diplomifici: controlli nelle paritarie

L’accertamento del possesso dei requisiti di legge per riconoscere e mantenere lo status di scuola paritaria sarà portato avanti in questo modo: “Verificando che gli studenti frequentino con regolarità le attività didattiche, che siano rispettate le procedure amministrative e contabili, che vengano attivati i percorsi di istruzione previsti dall’ordinamento scolastico e che siano stati sottoscritti regolari contratti di lavoro per docenti e personale Ata”.

Valditara contro i diplomifici: nuove misure normative

In ambito legislativo, è imminente l’introduzione di una serie di misure normative nell’ambito di un prossimo disegno di legge governativo. Tra le principali disposizioni proposte vi è l’implementazione di un registro e di un protocollo elettronico, finalizzati a certificare le presenze degli studenti. Questa iniziativa mira a impedire la registrazione retroattiva di iscrizioni avvenute successivamente e a garantire una maggiore trasparenza nel monitoraggio della partecipazione degli studenti.