Valle d'Aosta, cadono nel torrente: li recupera l'elicottero

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 29 marzo, quando, per motivi ancora da accertare, quattro persone sono cadute con la motoslitta nel torrente Marmore, a Valtournenche. Per salvarli, si è reso necessario l’uso dell’elicottero e del verricello.

Motoslitta cade nel torrente: l’elicottero porta in salvo quattro persone

Due donne di 27 e 29 anni e due uomini di 49 e 27 anni sono caduti ieri nel torrente Marmore (Valle d’Aosta) mentre si recavano al lavoro con la motoslitta. Le cause dell’incidente non sono ancora state confermate e sono al vaglio della polizia. Dalle prime informazioni che arrivano, pare che uno dei quattro abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada all’improvviso e compiendo un volo di tre metri. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, il personale Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza), i Vigili del Fuoco e i medici del 118.

L’arrivo in ospedale e le condizioni dei feriti

Per estrarre le quattro persone dal torrente si è reso necessario l’uso di un elicottero con verricello. Le due donne e il 49enne sono stati trasportati in ospedale e sono ricoverati in prognosi riservata, ma le loro condizioni di salute, seppur gravi, non li mettono in pericolo di vita. Il 27enne, invece, ha riportato solo delle lievi ferite.