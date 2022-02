Variante Omicron, Pregliasco è ottimista: “L’ondata sta scemando, sta per ridursi”

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, ha espresso il suo punto di vista ottimista sulla pandemia.

Variante Omicron, la curva dei contagi sta scendendo

La variante Omicron continua la sua corsa, ma la curva dei contagi sta iniziando a scendere notevolmente.

La campagna vaccinale continua e da oggi è in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50. Si avvicina anche la scadenza dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo, e la speranza è che si possa finalmente dire addio alla pandemia. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha spiegato che stanno lavorando per porre fine allo stato d’emergenza. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ospite di Agorà, ha espresso il suo ottimismo.

Fabrizio Pregliasco: “L’ondata sta scemando”

Fabrizio Pregliasco ha spiegato che l’ondata Omicron “sta per ridursi e scemando“. Il virologo solitamente è sempre molto cauto, ma questa volta è stato molto più ottimista del solito. “Vorremmo tutti far finire questa situazione e tornare alla normalità che potremmo avere alla fine dell’inverno quando, grazie all’alta diffusione di Omicron, ci ritroveremo protetti e lasceremo solo una piccola quota persone suscettibili che dovremo considerare per il prossimo inverno” ha dichiarato.

Omicron, Pregliasco: “La pandemia non avrà una fine ufficiale”

“La pandemia non avrà una fine ufficiale ma diventerà tollerabile con una quota di soggetti che si ammaleranno e si spera che i nuovi farmaci mitigheranno gli esiti” ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, particolarmente ottimista riguardo l’andamento della pandemia.