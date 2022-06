Veronica Ursida in ospedale: cos’è successo

Veronica Ursida è stata portata in ospedale in ambulanza. Tutto quello che c'è da sapere.

Veronica Ursida ha aggiornato i suoi fan dei social dopo esser stata portata in ambulanza in ospedale a causa di un malore.

Veronica Ursida: in ospedale come sta

Veronica Ursida ha personalmente aggiornato i suoi fan dei social dopo che, nella serata dell’8 giugno, ha accusato un malore ed è stata costretta ad allertare i soccorsi.

L’ex dama di Uomini e Donne avrebbe alcuni fibromi alle ovaie e per questo dovrà sottoporsi a un intervento.

“Adesso so che devo assolutamente operarmi. Devo rimuovere delle cose, perché ho dei fibromi alle ovaie”, ha dichiarato Veronica ringraziando i suoi fan per i messaggi d’affetto a lei inviati, e ancora: “Ieri sera sono stata portata con l’ambulanza in ospedale. La prima volta nella mia vita (…) Ho avuto un forte dolore che partiva dall’ombelico, fino all’altezza delle ovaie”.

A causa del suo problema di salute Veronica avrebbe dato di stomaco e sarebbe svenuta. In tanti tra i suoi fan le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di calore e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni. Al momento sembra che l’ex volto di Uomini e Donne sia riuscito a riprendersi e non è dato sapere quando dovrà tornare in ospedale per sottoporsi all’operazione.