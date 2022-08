Video sullo stupro a Piacenza, il Garante della privacy apre un’istruttoria

Video sullo stupro a Piacenza, il Garante della privacy ha deciso di aprire un’istruttoria. Letta ha nuovamente attaccato la Meloni.

Il Garante della Privacy ha deciso di aprire un’istruttoria sul video che mostra lo stupro a Piacenza, diventato virale sui social media e diffuso anche dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sul video dello stupro a Piacenza diffuso nei giorni scorsi dai media e sui social, inclusi i canali ufficiali della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

In particolare, nella nota diffusa dall’ente, è possibile leggere quanto segue: “Con riferimento alla diffusione del video relativo all’episodio di violenza sessuale di Piacenza, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse vi hanno proceduto e avverte tutti i titolari del trattamento a verificare la sussistenza di idonee basi giuridiche legittimanti tale diffusione.

Il Garante si riserva di adottare eventuali provvedimenti di sua competenza”.

Letta: “Gravissimo gesto in campagna elettorale”

Sulla questione del video dello stupro a Piacenza condiviso dalla leader di FdI, è tornato anche il segretario del PD, Enrico Letta. Nella serata di lunedì 22 agosto, Letta ha dichiarato: “È gravissimo che in campagna elettorale si prenda quel video con quelle urla, quei rumori, e lo si butti così in pasto.

Meloni ha utilizzato quel video in campagna elettorale e lo trovo inaccettabile. Rivela cosa è la destra italiana – e ha aggiunto –. Mettere le devianze al bando come un qualche cosa che di negativo c’è e che va rimosso non è il linguaggio che avrei usato. Penso che le diversità siano ricchezza per la nostra società”.