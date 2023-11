Un 22enne ha perso la vita all’interno di una pizzeria in cui stava svolgendo tirocinio come pizzaiolo. L’ipotesi più accreditata è che il ragazzo sia morto soffocato da un boccone di mozzarella, ma non si esclude, in alternativa, che la causa del decesso possa essere un malore. La tragedia è avvenuta a San Martino Cimino (Viterbo).

Viterbo, 22enne morto in pizzeria: l’intervento del 118

I soccorritori del 118 sono giunti prontamente sul luogo, ma i loro sforzi per rianimare Giovanni Buzzerio, questo è il nome della giovane vittima, si sono rivelati purtroppo infruttuosi.

Viterbo, 22enne morto in pizzeria: era assistito

Giovanni, noto affettuosamente come Gianni da tutti coloro che lo conoscevano, era un giovane disabile che riceveva cure e assistenza presso la casa di cura “Villa Buon Respiro”. La tragica notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale.

Viterbo, 22enne morto in pizzeria: il ricordo del suo allenatore

Gianni giocava a calcio e grazie a questo sport aveva creato profondi legami, come col suo allenatore, che ha condiviso una toccante dedica sui social media: “Non riesco e non voglio credere a ciò, fino a mezz’ora fa stavamo sorridendo ed esultando insieme per i tuoi goal. Poi sei andato via prima perché dovevi iniziare il tuo turno in pizzeria e la tragica e amara notizia, bomber mio ora fai tanti goal da lassù, porterò sempre con me quel tuo grande sorriso, che faceva di te una persona solare e dolcissima. Riposa in pace, il tuo mister. Voglio ricordarti per sempre così con quel tuo sorriso gigante e con il tuo grande entusiasmo. Ciao campione”.