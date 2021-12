Viterbo, donna trovata morta in casa la sera del 24 dicembre

Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Viterbo la sera della Vigilia di Natale.

Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Viterbo la sera della Vigilia di Natale. Il rinvenimento del cadavere è stato effettuato da pompieri e carabinieri dopo che l’anziana non rispondeva alla porta da diversi giorni.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Donna trovata morta in casa: le indagini dei militari

Sono i carabinieri a indagare sulle dinamiche della morte della 72enne di Viterbo. La donna, al momento del rinvenimento, si presentava semisvestita, con un ematoma sulla gamba. Per ora nessuna ipotesi è esclusa. In apparenza, quella della signora sembra una morte naturale. Tuttavia, alcuni mobili sarebbero stati spostati, così come una finestra della casa sarebbe stata trovata aperta.

Donna trovata morta in casa: deceduta forse da diversi giorni

È molto probabile che la donna fosse morta da diversi giorni, poiché la 72enne non rispondeva alla porta alle chiamate da parte di parenti e vicini. Un’assenza che inizialmente non aveva destato alcun sospetto, finché non è stato dato l’allarme.

Donna trovata morta in casa: richiesta di intervento al 112

L’allarme è stato ricevuto da carabinieri e vigili del fuoco i quali hanno aperto l’appartamento della vittima, trovandosi dinanzi al corpo senza vita dell’anziana.

L’autopsia sul corpo accerterà da quanti giorni la donna è morta.