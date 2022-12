Wanna Marchi torna in tv con Stefania Nobile per un evento di beneficenza: “Sono ancora la migliore”

Wanna Marchi torna in tv con Stefania Nobile per un evento di beneficenza: ...

Telelombardia ha deciso di dare un’altra chance a Wanna Marchi e Stefania Nobile: le due donne irromperanno sul piccolo schermo per partecipare a uno speciale evento di beneficenza.

Wanna Marchi torna in tv con Stefania Nobile per un evento di beneficenza

Il sole non tramonta mai per Wanna Marchi che, insieme alla figlia Stefania Nobile, è pronta a tornare alla ribalta con un nuovo progetto. Nella tarda serata di giovedì 22 dicembre, tra le ore 23:00 e le ore 24:00, le due donne andranno in onda su Telelombardia con la trasmissione Natale con i carcerati. In questa occasione, la televanditrice più famosa d’Italia riconquista il piccolo schermo con un programma di beneficenza.

L’evento è stato commentato dalla diretta interessata che ha dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare in tv per una iniziativa così bella. Sono ancora la numero uno delle televendite e sono sicura di riuscire a convincere chi ci guarderà ad associarsi a Nessuno Tocchi Caino. Io il carcere l’ho vissuto ed è una esperienza che non auguro a nessuno. Ma è una parte della mia vita che non posso e non voglio cancellare”.

La Marchi, infatti, è stata condannata a 9 anni e 6 mesi di carcere. Sono stati 9 anni e 4 mesi per la figlia, invece. Le accuse erano truffa aggravata, associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta ed estorsione.

“Sono ancora la migliore televenditrice”, l’entusiasmo della Marchi

Proprio rinvangando il passato e volendo dimostrare di essere pulita, la Marchi ha precisato: “Ovviamente noi non guadagneremo un euro, del tesseramento si occuperà direttamente Nessuno Tocchi Caino.

Ringrazio Telelombardia per la bella opportunità di beneficienza vera; vi assicuro che la mia carica e il mio entusiasmo nel televendere sarà identico a quello del primo giorno in tv”.

Le due donne sono state volute dal direttore del gruppo Mediapason Fabio Ravezzani che ha spiegato: “Telelombardia ha volentieri messo a disposizione un’ora del suo palinsesto per aiutare i carcerati a passare un Natale per quanto possibile sereno attraverso il sostegno a Nessuno Tocchi Caino.

Questa trasmissione sarà anche l’occasione per il riscatto che mamma e figlia da tempo cercano”.