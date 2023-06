Il ragazzo aveva accoltellato la sua professoressa il 29 maggio ad Abbiategrasso nell’Istituto Alessandrini. La famiglia del giovane ha chiesto la revoca dell’espulsione e della bocciatura.

Bocciato ed escluso da scuola

Il 16enne è stato escluso dagli scrutini di fine anno e i suoi docenti hanno deciso infine per la bocciatura del ragazzo.

L’avvocato della famiglia del 16enne intende impugnare la decisione dei professori. Il legale ha detto: “Il ragazzo aveva la media del 9 in fisica e dell’8 in matematica, è arrivato secondo ai giochi scientifici dell’istituto. L’unica insufficienza era in storia“.

L’avvocato ha poi continuato: “La bocciatura e l’allontanamento renderanno più difficile un inserimento futuro in classe”.

Il racconto di uno studente

Uno studente della stessa scuola del ragazzo ha spiegato: “Aveva preso 2 in una verifica perché non aveva scritto nulla. Questo voto gli abbassava di brutto la media. E rischiava il 5 in condotta per aver spruzzato uno spray in classe“.

Lo studente ha poi detto: “La nostra insegnante è andata verso alcuni miei compagni che le avevano chiesto aiuto. Si è chinata, lui è arrivato alle sue spalle e l’ha colpita”.

La prof ha ancora ferite da taglio

La docente di italiano e storia dell’Istituto comprensivo Emilio Alessandrini, dopo essere uscita dall’ospedale ha raccontato: “Sono ben lontana dal poter riprendere una vita normale. Il dolore al braccio è ancora intenso, ho diverse ferite da taglio sulla testa, inclusa una microfrattura cranica, e che i colpi inferti vicino al collo per puro caso non hanno intercettato l’aorta, altrimenti non sarei più qui”.