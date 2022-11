Addio a Nonna Rosetta di Casa Surace: la star del web aveva 89 anni

Per tutti era Nonna Rosetta e grazie al gruppo di videomaker Casa Surace era diventata famosissima in tutta Italia, ma non solo.

La star del web si è spenta all’età di 89 anni. Tra i personaggi più amati del gruppo, Nonna Rosetta (all’anagrafe Rosetta Rinaldi) era apparsa anche in diversi spot pubblicitari tra cui quello per il noto operatore Linkem.

Nonna Rosetta, l’addio dei membri di Casa Surace: “Eravamo tutti tuoi nipoti”

La stessa Casa Surace ha annunciato la scomparsa di Nonna Rosetta con un post sui social molto commovente:

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti.

Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Chi era nonna Rosetta

Classe 1933, Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano.

Negli ultimi anni si era trasferita a Sala Consilina in provincia di Salerno, città dove la factory ha sede. Nonna Rosetta era per davvero la nonna di uno dei membri del gruppo, vale a dire Beppe Polito.

Nei video nei quali appariva, Nonna Rosetta dava i consigli più disparati ai suoi “nipoti”. Nell’ultimo filmato in ordine di tempo aveva spiegato con la sua solita arguzia e ironia come risparmiare sull’energia.