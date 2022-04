Addio ad Andrea Di Meo, l’ex massaggiatore storico del Napoli scomparso a 91 anni

Addio ad Andrea Di Meo, l’ex massaggiatore del Napoli scomparso all’età di 91 anni che ha collaborato con la squadra partenopea al tempo di Maradona.

Il mondo dello sport italiano è in lutto dopo aver appreso della morte di Andrea Di Meo, scomparso all’età di 91 anni. Andrea Di Meo, insieme a Salvatore Carmando, era noto negli ambienti del calcio per aver ricoperto per anni il ruolo di massaggiatore del club calcistico del Napoli. Il 91enne, infatti, ha vissuto con il Napoli gli anni in cui la squadra partenopea ha vinto i suoi due scudetti e la coppa Uefa nel periodo in cui tra i giocatori era presente anche la leggenda del calcio Diego Armando Maradona.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato rivelato che Andrea Di Meo è deceduto nella mattinata di domenica 3 marzo mentre si trovava nella sua abitazione di Monterusciello. L’uomo viveva con la sua famiglia e si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari.

I funerali del 91enne sono stati celebrati alle ore 15:00 di lunedì 4 aprile, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini, situata in via Napoli.

In seguito alla diffusione della notizia relativa alla morte di Di Meo, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia del massaggiatore da ex calciatori azzurri che hanno descritto il 91enne come una persona sempre disponibile ed estremamente perbene.